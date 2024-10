Il difensore francese, come molti suoi compagni, non sta rispettando in toto le aspettative derivanti dalla splendida scorsa stagione. In questo scorcio iniziale di stagione, il percorso di Benjamin Pavard con la maglia dell’Inter non è stato dei più luminosi. Il suo rendimento ha destato qualche perplessità tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando un gap rispetto alla brillantezza dello scorso anno, quando il difensore francese ha giocato un ruolo cruciale nella conquista della seconda stella da parte del club nerazzurro. Tuttavia, la recente partita contro la Stella Rossa sembra accendere una nuova speranza per il ritorno in forma del calciatore. Bassi inaspettati Soprattutto nelle partite contro Monza e Milan, il difensore ha commesso errori non da lui che hanno pesato sul rendimento della squadra, tradendo le aspettative di chi ne aveva lodato l’apporto determinante all’Inter l’anno scorso. Va sottolineato, però, come, prima di queste, contro l’Atalanta sia stato uno […]

