L’ex centrocampista del Napoli Gokhan Inler ha incontrato il difensore Kim da avversario e quindi ne coniglia l’acquisto.

Radio Marte ha intervistato Gokhan Inler che parla del difensore Kim, molto vicino al Napoli. “Lo conosco, ho giocato contro di lui e penso che sia da prendere subito. Se il Napoli vuole acquistare un leone è il profilo giusto. Quando parlavo un anno fa con qualcuno di cui non faccio il nome, consigliai subito di prenderlo. Ai giocatori che arrivano a Napoli va spiegato come funziona lì, servono grinta e fame e lui le ha già“.

Aurelio De Laurentiis

“Napoli è la mia seconda casa perché lì sono diventato uomo e calciatore ad alto livello, mi farà molto piacere rigiocare contro di loro. Il mercato del Napoli? Hanno preso giovani importanti, la politica è questa da anni, mi è spiaciuto che si andato via Koulibaly, perché è “napoletano” dentro, ma sono contento per lui. Chi preferisco tra i centrocampisti del Napoli? Sono tutti giocatori importanti, ma secondo me Lobotka sta facendo bene ed è cresciuto tanto. Ha caratteristiche diverse rispetto a me, ma mi piace, così come Fabian Ruiz“.

