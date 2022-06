L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne è arrivato a Toronto dove giocherà per i prossimi anni.

Lorenzo Insigne si è presentato al Toronto in conferenza stampa. “Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni e del mister. Siamo da pochi giorni qua, ma la città ha fatto un’ottima impressione a me e alla mia famiglia, per la gente e la qualità di vita. Ci piace tantissimo, sono un po’ emozionato perché non sono mai stato così lontano da Napoli. E’ stata dura lasciare Napoli, ma è questa la vita”.

Lorenzo Insigne Nazionale

“Abbiamo fatto una scelta di vita anche per i miei figli, spero che possano avere un grande futuro. Tanti pensano che sono arrivato qui per soldi, ma è stata una scelta in primis per mia moglie e i miei figli, spero che possano avere un grande futuro. Non ho avuto altre offerte concrete, ma potevo continuare a giocare in Europa. Ho 31 anni, non sono vecchio. Ho dato tanto per il Napoli e ho perso trofei che fanno ancora male, ma volevo una nuova sfida. Anche qui è vero calcio e voglio fare di tutto per vincere un trofeo importante con il Toronto. Ora devo ripagare la fiducia”.

