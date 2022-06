L’ex calciatore Salvatore Bagni evidenzia cosa lo ha colpito e cosa meno del mercato italiano.

Salvatore Bagni ha parlato di calciomercato alla Gazzetta dello Sport. “Mi piace che Lukaku si sia ridotto lo stipendio per tornare: e farà bene. E mi piace che Allegri abbia puntato su Pogba: ha bisogno di gente con carattere e un centrocampo che faccia anche gol“.

Adriano Galliani

“Berlusconi e Galliani sono due fenomeni. Hanno vinto tutto ed eccoli di nuovo in A. E se riusciranno nel colpo-Pessina, poi, faranno una grande mossa. Il prossimo Monza sarà molto italiano. Molto. Sono preoccupato per il mercato del Napoli, anche se c’è e serve tempo: è uscito Insigne, chissà Mertens, Fabian Ruiz è a un anno dalla scadenza, Politano se ne andrà forse. L’anno scorso pronosticai lo scudetto ma poi alla fine, come troppe volte successo…“.

