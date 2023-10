I nerazzurri stanno accusando qualche problema di troppo nel reparto offensivo a causa dello stop dell’ex Bologna.

A furia di dire a mercato finito che la coperta dell’Inter in attacco era corta, Marko Arnautovic si è infortunato e la squadra di Inzaghi sta spremendo i titolari Lautaro Martinez e Thuram. Il loro rendimento, tranne per qualche spezzone di un paio di partite è sempre stato alto ma in caso di impegni ravvicinati servirebbero altri ricambi. Alexis Sanchez è molto volenteroso ma finora il suo apporto non è stato soddisfacente.

Mehdi Taremi

L’idea

Secondo la Gazzetta dello Sport è molto probabile che l’Inter torni sul mercato a gennaio nonostante l’austriaco rientri, se tutto va bene, già a novembre. In tutto ciò sicuramente la proprietà non offrirà extra-budget e quindi va trovato un profilo a basso costo. La rosea fa il nome di Mehdi Taremi, attaccante iraniano accostato anche al Milan ormai spessissimo negli ultimi mesi. Il centravanti ha grande esperienza e un contratto col Porto in scadenza a giugno 2024: se questo non verrà rinnovato a brevissimo i lusitani rischiano di perderlo a zero a fine stagione. L’Inter potrebbe anticipare tutti a gennaio con un esborso di qualche milione di euro.

Altri obiettivi

Profili che sicuramente piacciono a Marotta e Ausilio che però sono molto più costosi sono Santiago Gimenez del Feyenoord e Nikola Krstović del Lecce. Specie quest’ultimo è difficile se non impossibile che venga liberato in inverno.

L’articolo Inter: 3 obiettivi per l’attacco, si interviene già a gennaio? proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG