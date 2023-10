Bruno Longhi ha parlato dell’andamento dell’Inter in campionato, doppo i punti persi con Bologna e Sassuolo: le parole

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi parla così dell’Inter e delle prestazioni in campionato, che fanno riemergere fantasmi dal passato.

LE PAROLE– «Attualmente non mi pare ci possa essere un padrone assoluto, l’anno scorso dopo 8 giornate il Napoli era in testa, ma non in maniera solitaria. L’Inter non penso che possa essere quella che è stata definita la mangia-campionato dopo cinque giornate, perché sono emerse le magagne della passata stagione. Ha dimostrato di essere forte, ma cade in errori contro le piccole, che hanno condizionato il campionato passato. L’Inter deve mettere a posto il tiro».

