L’ex bianconero Giorgio Chiellini si è espresso a proposito della lotta scudetto, menzionando sia l’Inter che la Juve: le dichiarazioni

Intervistato da Radio Bianconera, Giorgio Chiellini, ex bianconero, parla così della lotta scudetto per la stagione 2023-2024, menzionando Inter e Juve:

LE PAROLE- «Io sono sempre stato realista, andrei per piccoli passi. Quest’anno l’Inter è la favorita per distacco, la Juventus deve andare avanti così. Ha avuto un solo passo falso, ma in ogni caso 17 punti in 8 partite non sono così male. Deve stare lì dietro, poi si vedrà».

