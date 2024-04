Il futuro non aspetta e quindi i dirigenti sono pronti ad incontrare l’allenatore per programmare il mercato.

L’Inter continuerà a festeggiare la conquista del ventesimo Scudetto ancora per un bel po’ ma questo non vuol dire che Marotta e Ausilio se ne staranno con le mani in mano.

La priorità

La Gazzetta dello Sport fa il punto su tutti gli obiettivi dei nerazzurri: innanzitutto si punterà a mantenere quasi tutti gli elementi dello splendido gruppo che ha vinto il campionato con 5 giornate di anticipo. Poi si proverà a capire la fattibilità dell’operazione Bento: il brasiliano costa 20 milioni, cifra di cui l’Inter al momento non dispone. L’estremo difensore dell’Athletico Paranaense viene visto un elemento in grado, non subito, di raccogliere l’eredità di Sommer; Audero ha soddisfatto quando è stato chiamato in causa ma non verrà riscattato.

Denzel Justus Dumfries

Incognita sulla destra

Nelle prossime settimane, il prima possibile, si dovrà capire se Dumfries rivedrà al ribasso le richieste di stipendio per il rinnovo considerate molto alte dalla dirigenza. In caso di mancato rinnovo scatterà la cessione: per la sua ipotetica successione Marotta e Ausilio hanno segnato i nomi di Kayode, Wan-Bissaka e Holm.

Il sogno

Se si creeranno le possibilità (servono tante cessioni remunerative) il grande colpo verrà effettuato in attacco. Secondo la rosea Zirkzee ha superato Gudmundsson nell’indice di gradimento; per il bolognese però potrebbero non bastare addirittura 60 milioni.

