I nerazzurri domani si troveranno di fronte un possibile obiettivo di mercato: il centrale granata interessa a big italiane ed estere.

L’Inter ha iniziato a festeggiare e non vuole smettere per un bel po’: domani ci sarà il match col Torino che è stato anticipato alle 12:30 proprio per permettere di festeggiare dopo la gara.

Sotto osservazione

I dirigenti avranno l’occasione di ammirare come giocherà Alessandro Buongiorno, capitano granata che interessa ai nerazzurri ma non solo. Il centrale potrebbe essere il successore di Acerbi o De Vrij se si sceglierà di cedere uno dei due; in realtà entrambi potrebbero però restare a Milano. Buongiorno è torinista sin da bambino ma si pensa che questa estate possa poter voler fare il salto di qualità; l’estate scorsa rifiutò l’offerta dell’Atalanta ma ora si sono fatte vive le big. Proprio per il suo attaccamento ai colori sembra piuttosto difficile che prenda in considerazioni eventuali proposte provenienti dalla Juventus.

Db Torino 17/03/2014 – campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Urbano Cairo

La richiesta

Tuttosport sostiene che Cairo possa chiedere 40 milioni di euro per sedersi a trattare ma la cifra può cambiare in base a diversi fattori. Innanzitutto c’è da considerare l’Europeo, Buongiorno potrebbe essere titolare con l’Italia, poi c’è da considerare che potrebbe scatenarsi un’asta. Se fosse confermato l’interesse di alcune squadre inglesi il prezzo potrebbe salire, viceversa se ci sarà una trattativa con una squadra italiana.

L’articolo Inter: occasione d’oro per ammirare Buongiorno, l’italiano però è ambitissimo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG