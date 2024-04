L’ex attaccante Nicola Ventola elogia il modo di giocare dei nerazzurri ma indica anche alcuni aspetti da perfezionare.

Nicola Ventola ad un evento organizzato da Operazione Nostalgia ha parlato di Inter a calciomercato.com. “Mi aspettavo questo campionato da parte dell’Inter, si erano visti segnali nella seconda parte della scorsa stagione. Ha una rosa completa e sostituti importanti, che non fanno rimpiangere i titolari. Inzaghi è stato bravo a gestire bene la squadra, scegliendo gli undici titolari e utilizzando al meglio chi doveva entrare. A centrocampo non era facile tenere fuori Frattesi, lui ha scelto Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu ed ha avuto ragione“.

Nicolò Barella

La particolarità dell’Inter

“Un gioco che sinceramente penso di avere visto poche volte nella storia dell’Inter, mi sono permesso di dire questo perché Inzaghi fa giocare veramente bene l’Inter. Il gioco che piace a me, offensivo, con tutti alla ricerca dei movimenti senza palla per offendere. Vedi tutti e tre i centrocampisti che possono fare gol. Chi ha un centrocampo del genere a livello europeo? Forte tecnicamente e bravo negli inserimenti. L’Inter è davvero una signora squadra”.

Come migliorare la rosa

“Cosa manca per la Champions League? In attacco bisogna ampliare la rosa, aumentare il peso offensivo. Ci sarà anche il Mondiale per club quindi i calciatori non si fermeranno mai. Le rose devono essere ancora più ampie se vuoi ambire al massimo“.

