Il jolly difensivo dell’Inter Carlos Augusto prova a raccontare il bel clima che c’è nello spogliatoio nerazzurro.

Carlos Augusto ha parlato a Globo Esporte del suo primo anno all’Inter e del suo ambientamento. “Una cosa che mi ha facilitato molto è che sapevo già parlare italiano, sono qui da tre anni. Quello che mi ha colpito è che è un gruppo molto affiatato, tutti si aiutano a vicenda. Non c’è malcontento. Sapete che per andare avanti, in un campionato lungo, dobbiamo avere questo. Parlo con tutti, vado d’accordo con tutti. Ma sto di più con le persone della mia età. Parlo tanto con Bisseck, Frattesi, tanto anche con Lautaro. Anche Sanchez. Siamo ottimi amici e penso che questo ci abbia aiutato molto quest’anno“.

giocatori dell’Inter

Il rapporto con Lautaro

“È un ragazzo piuttosto tranquillo. Quando sono arrivato al club mi ha aiutato tantissimo, mi ha mostrato come funzionano le cose, cosa vuol dire indossare la maglia dell’Inter. È un ragazzo giovane, ma per noi rappresenta molto con questa fascia di capitano. Aiuta molto, sia chi gioca, sia chi gioca meno. Ti dà la forza per continuare a giocare, per aumentare la tua voglia. È la scelta giusta come capitano, aiuta molto nello spogliatoio“.

I consigli di Inzaghi

“Mi ha detto che mi avrebbe utilizzato in quelle posizioni per le mie caratteristiche. Era un consiglio da grande allenatore, sai? Essere calmo, credere nelle mie qualità, fare una bella partita, aiutare la squadra. È più simile al consiglio di un papà che di un grande allenatore. A maggior ragione perché mi inserisco nelle caratteristiche della squadra. Quando arrivano i nuovi li aiuta molto a capire come gioca la squadra, com’è il sistema di gioco della squadra. Mi ha dato consigli su come voleva giocare. Questo mi ha aiutato molto ad adattarmi più velocemente“.

L’articolo Carlos Augusto: “L’essere qui da 3 anni mi ha facilitato, Lautaro mi ha aiutato molto, ecco cosa mi dice Inzaghi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG