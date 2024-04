L’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini è raggiante per la vittoria del ventesimo Scudetto da parte della squadra di Inzaghi.

Ernesto Pellegrini ha parlato dell’Inter che ha appena vinto lo Scudetto in una lunga intervista a Tuttosport. “Dopo la conquista del Tricolore provo gioia e emozione. Per la gioia è facilmente capibile il motivo, la forte emozione è per aver vinto lo scudetto della seconda stella in casa del Milan“.

L’ammissione

“Mi aspettavo una bella corsa, sicuramente un’Inter vincente, ma non così vincente. Oggi ci sono 17 punti di vantaggio sulla seconda, a memoria un distacco del genere non me lo ricordo“.

L’uomo Scudetto

“Beppe Marotta. È stato di una bravura incredibile a costruire una squadra vincente, con pochi spiccioli tra l’altro. Chapeau“.

Giuseppe Marotta

Su Steven Zhang

“È uno che non appare, ma si sente. I fatti parlano a suo favore. Perché non dirgli bravo? È una brava persona, ha dimostrato di essere anche un bravo dirigente. Ha tenuto legato lo staff, ha dato fiducia a chi lavora per lui. Con la fiducia si va lontano. Se dare pieno potere ai suoi dirigenti è stata la mossa vincente? Certo. Marotta, Ausilio e Baccin hanno lavorato benissimo, è questo il punto. Io poi resto convinto che finché Marotta rimarrà all’Inter, i nerazzurri continueranno a vincere“.

Prossimi obiettivi

“Nella prossima stagione i nerazzurri possono puntare a vincere la Champions. Se viene confermata questa squadra, magari rinforzata, non so dove, non compete a me, l’Inter può vincere sia in Italia che in Europa. Quest’anno contro l’Atletico Madrid non sono stati fortunati, sono usciti per poco“.

