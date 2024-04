Il tecnico del Torino Ivan Juric ha ammesso di credere ancora che la sua squadra possa qualificarsi ad una coppa europea.

Ivan Juric ha parlato del match di domani contro l’Inter in conferenza stampa “Ci aspettano belle partite contro le squadre più forti d’Italia. L’Inter ha vinto meritatamente e faccio i complimenti, dovremo essere al massimo per fare più punti possibili. L’Inter giocherà davanti al suo pubblico, con lo stadio pieno, vorranno dimostrare il loro valore e sarà difficilissimo. Non possiamo sapere cosa sarebbe stato meglio. Sappiamo che sono forti, noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare una grande partita“.

Il pareggio nell’ultima giornata contro il Frosinone

“Sono rimasto molto deluso. E’ la prima partita dalla sfida dell’andata contro l’Inter in cui è andato tutto male e non mi è piaciuto niente. Non voglio più vedere queste cose. Al di là degli avversari non voglio vedere quella roba lì. Nelle prossime partite voglio rivedere la squadra mia, quella che nelle ultime 25 partite non aveva mai sbagliato prestazione. Non bisogna abbassarsi e fare una partita come quella contro il Frosinone”.

Obiettivo Europa

“C’è ancora tempo, se fai grandi partite puoi raggiungere questo grande obiettivo. Contro il Frosinone non mi è piaciuta soprattutto la prestazione, oltre al risultato. Contro la Lazio avevamo perso, ma ho goduto a vedere il Toro giocare in quel modo. Contro il Frosinone, invece, anche se Zapata avesse segnato alla fine e avessimo vinto, non mi sarebbe comunque piaciuta la partita, perché ho visto una squadra passiva nelle idee, che ha avuto un calo generale. Il mio rammarico è per questo, poi ovviamente si ragiona sui punti, ma il mio rammarico riguardava soprattutto la prestazione”.

L’articolo Juric: “L’Inter ha meritato la vittoria, le faccio i complimenti, per noi sarà difficilissimo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG