I dirigenti delle due squadre meneghine incontreranno la giunta comunale in questa settimana per discutere del futuro del Meazza.

Il destino dello stadio San Siro si trova a un bivio cruciale. Nella seconda settimana di settembre, ovvero quella in cui ci troviamo, un incontro decisivo tra i vertici dei club cittadini e il Comune di Milano potrebbe delineare nuovi orizzonti per questo iconico impianto. La riunione, segnata da aspettative e suspense, vede al centro delle discussioni il progetto di ristrutturazione proposto da Webuild e l’eventuale acquisto dello stadio da parte dell’Inter e del Milan.

San Siro esterno

San Siro contro Rozzano e San Donato

Il dibattito sull’avvenire dello stadio si intensifica alla luce delle reciproche esigenze e prospettive di Inter, Milan e del governo cittadino, guidato dal sindaco Giuseppe Sala. Il possesso dello stadio rappresenta per i club non soltanto una questione di orgoglio, ma anche una chiave per incrementare i loro ricavi e il valore complessivo. Di fronte a questa cruciale trattativa, anche i recenti lavori di ammodernamento a San Siro (mai così tanti come nell’ultima estate) parlano chiaro: vi è una volontaria direzione verso la permanenza in questo storico impianto, sebbene non manchino alternative in esplorazione, come dimostrano i progetti avviati a Rozzano e San Donato.

Le implicazioni internazionali e il dilemma sullo stadio

La possibile rinuncia di Milano ad ospitare la finale di Champions League del 2027 pesa sulle considerazioni relative al futuro dello stadio, orientando le speculazioni verso una possibile preferenza per la permanenza a San Siro almeno nel medio termine delle due squadre. Il che può voler dire tutto o niente: anche in caso di costruzione di nuovi stadi altrove Inter e Milan infatti dovrebbero continuare a giocare a San Siro; come sottolinea Tuttosport.

