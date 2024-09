Il trequartista ispano-marocchino potrebbe vedere il suo minutaggio ulteriormente ridursi e potrebbe valutare un trasferimento.

All’orizzonte si profila un’ipotesi che potrebbe infiammare ancor di più la già accesa rivalità cittadina tra Inter e Milan. Uno scenario che vede al centro Brahim Diaz, ex giocatore rossonero e attuale talento del Real Madrid, che potrebbe finire a vestire la maglia nerazzurra.

Il contesto della rivalità milanese

La storia del calcio milanese è costellata da vicende di giocatori che hanno vestito entrambe le maglie alimentando una rivalità che trascende il semplice confronto sportivo. Le squadre della città di Milano hanno spesso condiviso non solo il terreno di gioco, ma anche obiettivi di mercato che hanno dato vita a veri e propri duelli all’ultimo rilancio. Nelle scorse stagioni, il Milan ha potuto contare sulle prestazioni di Brahim Diaz, che ha saputo lasciare una traccia importante nei cuori dei tifosi, contribuendo a raggiungere traguardi significativi come la semifinale di Champions League.

Nel mirino dell’Inter

Ultimamente, il giocatore spagnolo, nonostante un impiego limitato nel Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti, ha dimostrato di poter contribuire concretamente quando chiamato in causa, segnando e fornendo assist nella Liga. Il suo minutaggio ridotto nel club madrileno potrebbe dunque rappresentare un’opportunità per l’Inter, come riporta Inter Live.

Gli scenari

Pur essendo una pedina desiderabile per completare l’attacco nerazzurro e potenzialmente in grado di permettere variazioni tattiche, la valutazione economica del giocatore, fissata a 35 milioni di euro, e la volontà stessa del Real Madrid rappresentano gli ostacoli più significativi in questo affare.

