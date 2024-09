I dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per cercare il sostituto di uno tra Acerbi e De Vrij.

L’Inter è alla ricerca di un degno successore di Francesco Acerbi per rafforzare la propria difesa: l’ex difensore della Lazio potrebbe non vedersi rinnovato il suo contratto in scadenza per lasciar spazio a qualcuno di più giovane.

Dario Baccin

Occhio ai possibili svincolati

Il lavoro dei responsabili dell’area tecnica dell’Inter si intensifica con una particolare attenzione verso il mercato degli svincolati. Secondo Tuttosport il club nerazzurro ha individuato profili interessanti capaci di fortificare la retroguardia della squadra. Tra questi, emerge il nome di Jonathan Tah, difensore che ha ammesso di non voler rinnovare il contratto con il Bayer Leverkusen. Non è solo l’Inter ad essere interessata a figure di spicco come Tah. Squadre del calibro di Liverpool e Barcellona si sono inserite nella corsa al giocatore tedesco, con quest’ultima che può contare sull’appoggio di Hans-Dieter Flick come fattore potenzialmente decisivo. La situazione contrattuale di altri giocatori, come Virgil van Dijk rende il mercato degli svincolati ancor più competitivo e interessante agli occhi delle grandi squadre.

Non solo parametri zero

Oltre a monitorare i giocatori già affermati, l’Inter tiene d’occhio anche giovani promesse. Tra queste, spicca Yarek Gasiorowski, ventenne talento del Valencia che ha suscitato l’interesse di Ausilio e Baccin. Il giocatore, dopo aver rinnovato con il suo club, ha visto la propria clausola rescissoria salire fino a 45 milioni di euro, cifra impegnativa ma non proibitiva per l’Inter.

