I rossoneri potrebbero separarsi dal proprio capitano a fine stagione: il prolungamento del contratto potrebbe non arrivare.

Il Milan si trova di fronte ad importanti decisioni per il futuro della propria rosa, con il contratto di alcune delle sue stelle principali che si avvicinano alla scadenza. Tra questi, spiccano i nomi di Davide Calabria, Mike Maignan e Theo Hernandez, i cui contratti scadranno nel 2025 per l’italiano e nel 2026 per i francesi.

Gli scenari

La situazione appare diversificata. Le trattative per il prolungamento del contratto di Davide Calabria sembrano attraversare un periodo di stallo, contraddistinto da un clima di incertezza. Al contrario, il processo di rinnovo per Mike Maignan, portiere titolare della squadra, sembra procedere su un binario più determinato e positivo; per l’ex Real Madrid siamo ancora in una fase interlocutoria.

Davide Calabria

L’indiscrezione

La situazione contrattuale di Davide Calabria appare particolarmente complessa. Il difensore, il cui contratto scadrà nel 2025, si troverebbe in una fase di stallo per quanto riguarda il discorso rinnovo. Il giornalista Nicolò Schira in un video sul suo canale YouTube fa il punto sostenendo che il capitano sarebbe disposto ad accettare le stesse condizioni economiche attuali per prolungare il suo soggiorno in rossonero; il club milanese sembra nutrire delle riserve. L’arrivo di Emerson Royal sembra infatti aver seminato dubbi sulla convinzione del Milan di puntare su Calabria come elemento chiave del progetto futuro. Questo scenario apre le porte a possibili scenari di mercato, inclusa l’eventualità di un divorzio tra il giocatore e la società.

