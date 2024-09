L’ex allenatore Fabio Capello prova ad entrare nella mente di Inzaghi per spiegare alcune delle sue scelte di formazione.

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare un ciclo di partite molto importante. A commentare l’avvicinamento a questo appuntamento è stato Fabio Capello, voce autorevole e ex allenatore che ha condiviso le sue riflessioni su come la squadra nerazzurra potrebbe approcciare il match contro il Monza e la successiva sfida europea contro il Manchester City.

Strategie pre-Champions

Capello ha posto l’accento sulla gestione della rosa da parte di Simone Inzaghi in vista del match di campionato che precede l’esordio in Champions League. La possibilità di effettuare turnover tra i giocatori titolari, mantenendo un livello competitivo elevato, risulta essere una strategia chiave per affrontare due appuntamenti così ravvicinati e impegnativi. L’ex allenatore sottolinea come, grazie alla regola delle cinque sostituzioni, oggi sia più semplice gestire l’intero organico, permettendo un dosaggio più accurato delle energie senza pregiudicare le prestazioni in campo. Per le 5 sostituzioni e per il fatto che i titolari finora hanno dato grandissime garanzie, Inzaghi, secondo lui, schiererà una formazione con poche seconde linee.

Fabio Capello

Il confronto

Nelle sue osservazioni, Capello ha anche tracciato un parallelo con la strategia adottata da Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, il prossimo avversario dell’Inter in Champions League. Lo spagnolo ha optato per lasciare solo alcuni titolari in panchina nella loro ultima partita, evidenziando un approccio simile nella gestione della squadra in vista dei prossimi impegni europei.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG