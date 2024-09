I nerazzurri non vanno oltre l’1-1 a Monza: la squadra di Inzaghi delude per larghi tratti del match, ecco le pagelle.

SOMMER 6: gara ordinaria, non può nulla sul colpo di testa vincente di Dany Mota.

PAVARD 5,5: fa partire un bel cross per Thuram ma è sovrastato da Dany Mota sul goal del Monza. Intraprendente in fase offensiva ma pesa l’errore nel finale.

DE VRIJ 6: tiene a bada Djuric che infatti quando può si va a cercare Carlos Augusto.

CARLOS AUGUSTO 7: molto bene in più di un corpo a corpo contro Djuric, grande partita la sua contro il gigante bosniaco. Realizza anche l’assist per la rete di Dumfries.

DARMIAN 5,5: il suo in fase difensiva lo fa, in queste gare serve anche pungere in attacco. (Dal 56’ DUMFRIES 6,5: soffre anche lui gli spazi stretti, prova a pareggiare di testa ma trova un buon Turati, ci riesce nel finale con un tap-in).

FRATTESI 5: realizza un buon recupero davanti l’area nerazzurra, va vicino al goal al volo di destro. Molto utile anche una corsa all’indietro attorno all’ora di gioco. Più bloccato rispetto al solito, si vede poco in generale. Deve crescere moltissimo in interdizione ed in tecnica, ora come ora non può fare il titolare nell’Inter.

Carlos Augusto

ASLLANI 6: tocca tanti palloni ma il fatto che il Monza chiuda bene gli spazi gli rende difficile verticalizzare. Ci prova anche lui dalla distanza ma il mancino è impreciso. (Dal 74’ CORREA 5,5: mossa della disperazione che non premia).

MKHITARYAN 5,5: la circolazione palla è molto più lenta e prevedibile del solito e lui, come i suoi compagni, non riesce a trovare le contromisure all’organizzazione del Monza. (Dal 56’ ZIELINSKI 5,5: entra col chiaro diktat di verticalizzare il più possibile, i risultati non sono sempre positivi).

DIMARCO 6,5: sua la prima occasione del match, un tiro di prima da buona posizione che esce fuori. Da tutto e chiude infortunato.

LAUTARO MARTINEZ 5: spreca una buona chance di testa, unica cosa degna di nota di una partita volenterosa ma insufficiente, non è ancora in forma. (Dal 56’ TAREMI 5,5: cerca di legare i reparti di centrocampo e attacco, fa lavoro da seconda punta ma servirebbe chi la butta dentro).

THURAM 5,5: tocca pochi palloni, ci prova di testa ad inizio ripresa con palla che termina fuori. (Dal 74’ ARNAUTOVIC s. v.).

INZAGHI 5,5: fa riposare diversi titolari e la sua squadra è lenta e prevedibile, la rischia nel finale con cambi iper offensivi ma non viene premiato fino in fondo. La sua squadra oggi lascia 2 punti per strada ma prima di criticare serve aspettare i risultati delle gare con City e Milan.

