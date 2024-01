Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla finale di champions persa col Manchester City

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi è intervenuto stamane sulla pagina Che Fatica La Vita Da Bomber, ritornando sulla Champions League e sulla finale della scorsa edizione persa contro il City.

DELUSIONE CHAMPIONS- «Il giorno dopo. Quando perdi rifletti sulle cose che potevi fare, va bene farlo nel momento in cui qualcosa non andava. Ma sono tutte esperienze che fai, non pensavamo mai di arrivare in finale e di poterla vincere veramente. Questa è l’esperienza che porta giocare certe finali. Ma dopo poco ti fai un esame di coscienza e sai da dove ripartire, così come quando vinco: festeggio e poi riparto. E’ andata come doveva andare»

