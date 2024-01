Massimo Moratti ha commentato il recente esonero di Josè Mourinho dalla panchina della Roma, dandone la sua interpretazione

Ai taccuini di LaPresse, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, si esprime così sull’esonero di Josè Mourinho dalla panchina della Roma.

MOURINHO – «Sono dispiaciuto tantissimo per l’esonero di Mourinho perché conoscendone la professionalità, la serietà, quanto ci tiene. Insomma, per lui deve essere stato un grande dispiacere. È tutto un insieme che ha fatto sì che non funzionasse: l’equilibrio della squadra, qualche giocatore che ha reso molto meno di quello che si pensasse, ha avuto notevoli infortuni»

L’articolo Moratti: «L’esonero di Mourinho? Non ha funzionato con la Roma perchè…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG