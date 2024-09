L’ex centrocampista Stephane Dalmat si è interrogato sul momento attuale dei nerazzurri. Stephane Dalmat ha parlato del derby perso dall’Inter ed in generale dell’inizio di stagione della squadra di Inzaghi. “Penso che per l’Inter sia stata una sconfitta meritata soprattutto per un motivo: il Milan ha avuto molta più voglia dei nerazzurri di portare a casa i 3 punti. Non è che l’Inter non volesse averne o lo facesse apposta chiaramente, ma di fatto non ci è riuscita”. La spinta per ripartire “Credo che questo derby possa rappresentare un bene, nella sconfitta subita dall’Inter. Perché ora i nerazzurri dovranno rialzarsi e hanno solo avuto una caduta che ci può stare, Contro l’Udinese spero che cominci per davvero la stagione per l’Inter, nel senso che ci sia una nuova ondata di stimoli e una ripartenza”. L’avviso “L’Inter è la squadra più forte del campionato, ma ora deve dimostrarlo sul campo. Lo Scudetto […]

