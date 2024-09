L’ex difensore Marco Materazzi non crede che i nerazzurri non stiano raggiungendo i risultati sperati a causa dell’appagamento. A margine di un evento tenutosi a Milano Marco Materazzi ha parlato del derby perso dall’Inter. “L’ho presa male, malissimo. Però hanno meritato ed è giusto che mi prendano anche in giro. Fa parte del gioco”. I motivi delle brutta prestazione “Sono tanti fattori che in questo periodo dell’anno possono variare come la condizione fisica. L’Europeo ha tolto energie a parecchi di noi, e fortunatamente son tanti e vuol dire che sono bravi. Ma nel momento in cui torneranno in condizione, l’Inter secondo me è la squadra da battere. Poi complimenti a quelli che in questo momento stanno davanti, fanno di tutto per battere l’Inter e toglierle lo scudetto, però penso che fino alla fine dovranno fare i conti con noi”. La sorpresa di Fonseca “Mi ha sorpreso il Milan perché era […]

