L’allenatore Andrea Stramaccioni rimarca come il Toro stia accusando l’estate atipica che ha vissuto. Andrea Stramaccioni alla Gazzetta dello Sport si è soffermato a lungo sull’altalena dell’Inter di questo inizio di stagione. “Contro Genoa, Monza e nel secondo tempo del derby, i nerazzurri non hanno giocato sui livelli visti contro Atalanta e City. Ma non è una questione di fame”. Qual è la vera Inter “Quella di Manchester. La questione è mentale. E di aspettative più alte. Le ultime due stagioni sono state diverse. Nel 2022-23, con il Napoli in fuga e lo scudetto lontano, l’Inter ha disputato un campionato non all’altezza e una Champions mentalmente straordinaria. La scorsa stagione il contrario: testa, anima e cuore allo scudetto ed eliminazione amara e prematura in Europa. Questa è la prima stagione in cui l’Inter è obbligata per valore e spessore della rosa ad una doppia, forte aspettativa. Uno step mentale che […]

