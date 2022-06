L’Inter spinge per avere il nuovo centrale difensivo, il brasiliano Bremer del Torino è oramai la scelta da tempo.

Il centrale difensivo del Torino, il brasiliano Bremer è ad un passo dall’Inter. I nerazzurri hanno già un principio d’accordo con il giocatore e mancava solo quella con la squadra granata di Cairo. Inzaghi ha chiesto espressamente il giocatore e verrà accontentato da Marotta e dalla dirigenza nerazzurra.

Bremer

La richiesta del Torino è di 35 milioni di euro, sarà accordata dalla dirigenza nerazzurra che lo farà o in prestito con obbligo di riscatto oppure con l’inserimento di Pinamonti. Si proprio l’attaccante ex Empoli piace parecchio a Juric e alla dirigenza granata. In casa Inter si guarda però anche alle cessioni, possibile che Bastoni possa andare al Tottenham visto che Conte e Paratici sono pronti ad investire 60 milioni di euro sul centrale sinistro dei nerazzurri. Vedremo se Bastoni partirà dopo l’arrivo del brasiliano a Milano.

