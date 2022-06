Il giovane portiere della Juventus Under 23 è appetito da tutti, offerta ufficiale dello Sporting Lisbona per Israel.

Franco Israel piace a tutti, anche alla stessa proprietaria del cartellino, ossia la Juventus. I bianconeri non vogliono assolutamente perdere la possibilità di riaverlo un giorno nel futuro. Dopo l’annata fruttuosa nell’Under 23 dei bianconeri dove è stato il portiere indiscusso della squadra e leader il giovane calciatore è pronto al salto nei grandi palcoscenici del calcio.

Il portiere sudamericano classe 2000 ha ricevuto un offerta ufficiale dallo Sporting Lisbona, un milioni di euro + bonus alla Juventus. I bianconeri vogliono più soldi e soprattutto la possibilità di poterlo ricomprare in futuro ad una cifra stabilita o almeno una prelazione in caso di offerte di altre squadre in giro per l’Europa. Si continua a trattare quindi. In Italia il Sassuolo sta seriamente pensando di compiere la medesima operazione vista l’età avanzata dei suoi portieri. Vedremo chi la spunterà.

