Il Napoli vuole il suo nuovo esterno, si chiama Deulofeu mancano solo cinque milioni per concludere l’affare dall’Udinese.

Gerard Deulofeu vuole il Napoli, e la società partenopea vuole il suo nuovo esterno dopo l’addio di Lorenzo Insigne dalla terra campana. L’accordo con il giocatore non rappresenta un problema, c’è già un principio d’accordo. La trattativa prosegue ma vediamo nei particolari cosa manca alla conclusione della trattativa già da tempo avanzata e impostata.

Aurelio De Laurentiis

L’Udinese chiede 15 milioni cash, poca trattativa mente la squadra di De Laurentiis ne offre 10+bonus. Ci siamo manca poco con un po’ di avvicinamento da entrambe le parti si chiede la trattativa per il giocatore spagnolo che tanto bene ha fatto quest’anno dimostrando una maturità che sembrava oramai lontana e una continuità di rendimento mai vista. L’attaccante esterno quest’anno ha collezionato 13 reti con ben cinque assist in trentaquattro presenze per l’ala 28enne dell’Udinese.

