Stando a quanto riportato dai media italiani si starebbe raffreddando l’ipotesi Inter per Gianluca Scamacca del Sassuolo.

Il futuro dell’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca è un tormentone che va avanti da diversi mesi. L’Inter lo segue da molti mesi ma il prezzo che ne fanno i neroverdi frena la trattativa; il Corriere dello sport ritiene che su di lui in questo momento ci sia l’Arsenal.

I Gunners cercano una prima punta ma il nome in cima alla lista non sarebbe il centravanti della nazionale italiana ma Gabriel Jesus. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e l’anno prossimo rischia di essere relegato ai margini della rosa per l’acquisto di Erling Haaland. Il Sassuolo avrebbe già pronta l’alternativa ad una partenza di Scamacca: si tratta di Augustin Alvarez del Penarol che costa poco più di una decina di milioni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG