Daniele Adani ha commentato la prestazione dell’Inter a Reggio Emilia con il Sassuolo. Parole che faranno discutere.

L’Inter ha festeggiato poco più di una settimana fa uno scudetto storico, impreziosito dall’averlo conquistato nel derby contro i cugini e rivali di sempre del Milan. La seconda stella è il valore aggiunto di una stagione e di una vittoria che entra di diritto nei libri di storia nerazzurra. Non sono però mancato le polemiche, soprattutto valutando la prestazione e il risultato rimediato dall’Inter in quel di Sassuolo, rimediando tra l’altro la seconda sconfitta stagionale sempre per mano della squadra emiliana. Anche Daniele Adani, su Radio Deejay’ ha voluto esprimere il proprio punto di vista.

Brilli a Sassuolo

Le parole di Daniele Adani sono forti, seppur ingigantite da un presumibile senso ironico che, viste le polemiche, assumono un valore decisamente differente. L’ex terzino ha affermato infatti che “hanno finito le birre e i vini, i super alcolici alla Pinetina. Avendole finite, sono andati a Sassuolo brilli”. Parole come detto forti che, seppur dette con il sorriso, hanno un eco mediatico molto forte e ridondante.

Frosinone penalizzato?

La domanda che si fanno tutto è quanto sia stato e sarà penalizzato in tutto ciò il Frosinone, prossimo avversario proprio dell’Inter. Nella lotta salvezza, quanto mai serrata, 3 punti possono determinare davvero tanto. Daniele Adani, a tal proposito, ha affermato che “adesso l’Inter va a Frosinone, dovrebbe continuare a festeggiare per correttezza Cosa vuoi che ti dica… Il calendario non si è fatto pensando alla birra”. Nel bene e nel male è destino dell’Inter far sempre discutere, anche quando ci sarebbe ben poco da dire.

