I nerazzurri sono vicini a trovare la quadra per il prolungamento del contratto del capitano anche se il suo stipendio è molto pesante.

L’Inter ha vinto lo Scudetto numero 20 della sua storia con 5 giornate di anticipo sulla fine del campionato; molti meriti sono da ascrivere a Lautaro Martinez che è tuttora il capocannoniere della Serie A con 23 goal segnati (il secondo, Vlahovic ne ha realizzati solo 16).

Lautaro Martinez

La flessione

Il Toro è indubbiamente l’uomo più rappresentativo della squadra di Inzaghi e sin da quando è arrivato continua ad aumentare i suoi numeri; tuttavia anche quest’anno si è verificato il suo calo. I nerazzurri non ne hanno risentito perché le avversarie erano già molto lontane in classifica ma Lautaro non segna da fine febbraio; in ogni stagione vissuta a Milano l’argentino ha attraversato momenti come questo. Rispetto al passato però errori clamorosi sotto porta non se ne registrano e soprattutto non manca mai il lavoro per i compagni.

I dubbi

Il telecronista Riccardo Trevisani proprio sulla scia di questo calo non è propriamente convinto della cifra che dovrebbe guadagnare dopo il rinnovo con l’Inter; ecco le sue considerazioni a Pressing. “10 milioni chi glieli dà? La pausa a livello realizzativo c’è tutti gli anni, fa 80-90 giorni in cui va in sciopero. E’ un aspetto che nella valutazione complessiva del giocatore devi considerare, oltre al fatto che le presenze in Champions sono tante e i gol pochi. Detto questo, parliamo di un mostro, di un giocatore formidabile. Gli manca però un pezzo per raggiungere la categoria superiore. Secondo me quelli che prendono 10 milioni di euro sono un livello sopra Lautaro”.

