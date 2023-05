L’attaccante belga attraversa, finalmente, un ottimo momento di forma; il fatto che ieri il bosniaco sia stato sostituito presto è un indizio.

Romelu Lukaku fa sul serio e da inizio 2023 ha segnato 11 goal con la maglia dell’Inter e 4 con quella del Belgio; molti di più di Dzeko che però lega meglio i reparti e perciò ha una maggiore importanza tattica.

Edin Dzeko

Lo sostiene la Gazzetta dello Sport che aggiunge anche che Inzaghi non cambierà idea proprio ora. Insomma ad Istanbul giocherà il bosniaco dal primo minuto, per lui tra l’altro sarà una gara da ex. Lukaku invece avrà sicuramente la gara di campionato contro l’Atalanta e forse anche quella col Torino per istillare ancora più dubbi nella mente di Inzaghi.

