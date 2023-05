Nicola Zalewski, giocatore della Roma, ha parlato allo UEFA Media Day in vista della finale di Europa League contro il Siviglia

PAROLE – «Ci sentiamo molto bene abbiamo la testa giusta per affrontare queste pertite. Abbiamo una allenatore e uno staff che hanno già vissuto momenti come questi e sanno come farci arrivare bene a questo tipo di partite. Come arrivo alla finale? Ci arrivo più esperto, più maturo e più pronto. La pressione dell’anno scorso comunque la sentirò anche mercoledì. Sappiamo che è una partita che può entrare nella storia. Io titolare in finale? Sono valutazioni che fa il mister, c’è ancora una partita prima della finale (con la Fiorentina, ndr). Sicuramente farò di tutto per creare dubbi al mister».

