Inter, affare fatto per Bisseck e Azpilicueta. Ecco quando arriverà la firma sul contratto dei due difensori

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter ha di fatto già messo a segno anche altri due colpi oltre a Thuram: si tratta di Bisseck e Azpilicueta.

Per il primo è stato raggiunta l’intesa con i suoi agenti e l’Inter verserà la clausola di uscita da 7 milioni, liberandolo dall’Aarhus. Il difensore tedesco sarà a Milano (per visite e firma sul contratto fino al 2028) una volta conclusi gli Europei Under 21. Necessario attendere anche per Azpilicueta, che prima di “sposare” i colori nerazzurri deve chiudere con il Chelsea, a cui è legato ancora per un altro anno. L’Inter non sarà coinvolta, farà tutto il giocatore, ma dovrebbe essere questione di pochi giorni.

