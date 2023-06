Inter, si pensa al dopo Brozovic: ipotesi Witsel per il centrocampo nerazzurro, in caso di partenza del croato

Nuova idea per il centrocampo dell’Inter arriva direttamente dalla Spagna, dove secondo Mundo Deportivo, i nerazzurri avrebbero individuato in Axel Witsel il sostituto ideale in caso di addio di Brozovic.

Sul quotidiano si legge come l’unico nodo che renderebbe difficile la trattativa sia l’ingaggio elevato del centrocampista, quasi 8 mln l’anno, cifra che l’Inter farebbe fatica a permettersi.

L’articolo Inter, si pensa al dopo Brozovic: ipotesi Witsel per il centrocampo proviene da Inter News 24.

