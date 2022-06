Parla l’agente di Lautaro Martinez, ossia Alejandro Camano, intervista alla gazzetta dello sport in chiave Inter.

Alejandro Camano, agente dell’attaccante argentino e della nazionale argentina oltre che dell’Inter, Lautaro Martinez, parla così in una intervista alla Gazzetta dello Sport: “Lukaku? Sono legati, questo è evidente. Poi indossare questa maglia non è da tutti. È una cosa grande. Lautaro è felice a Milano, si sente protagonista, amato. E poi dovremmo andare via per cosa? Per dove? Siamo già al top.”

Lautaro Martinez

Intanto il giornalista Bucchioni, commenta la possibile cessione di Pinamonti: “L’ho visto crescere questo ragazzo. Dov’è la contraddizione dell’Inter? Ci hanno puntato quando era giovane, tenendolo lì una stagione facendolo allenarsi senza giocare, ma quando era il momento di crederci ci hanno creduto meno. Magari l’Inter poi si morderà le mani, però di Pinamonti parlavamo come grandissimo giocatore quando aveva diciassette anni.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG