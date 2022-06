Il Milan prova l’offerta per Paulo Dybala, l’oramai ex numero dieci bianconero non ha ancora firmato per l’Inter è c’è spazio di manovra.

Prendere Paulo Dybala, l’argentino ex numero dieci della Juventus è molto complicato per il Milan ma anche per tutti. La richiesta è da puro top player, 7 milioni di euro netti all’anno. Cifra che, nemmeno l’Inter gli vuole garantire fermandosi a 6 milioni di euro e con uno stop dalla società per i tanti attaccanti ora in rosa.

IM_Paulo_Dybala

Il Milan ci prova, 4 milioni di euro + bonus per arrivare alla cifra voluta con i bonus legati al rendimento, alle presenze e naturalmente ad assist e reti. Il giocatore argentino sarebbe perfetto per la società rossonera in quanto ricoprirebbe il ruolo di trequartista centrale dove è stato in grado di esprimere il massimo potenziale nella sua carriera. Vedremo quindi se i rossoneri proveranno ad avvicinarsi alle richieste o se lasceranno semplicemente perdere.

