Il centrocampista ex Fiorentina, Lucas Torreira parla dopo essere rientrato all’Arsenal. Il giocatore si mette sul mercato.

Regista di centrocampo, Lucas Torreira tornato all’Arsenal dalla Fiorentina, si mette subito sul mercato parlando al portale El Telegrafo: “Oggi mi godo gli ultimi giorni di vacanze, ma gli agenti si stanno occupando del mio futuro. Stiamo parlando con diversi club. Sin dall’inizio mi hanno detto che non avrei avuto un posto, quindi non voglio restare neanche io perché ho già sofferto molto. La mia idea è andare a giocare in Italia o in Spagna. Non ci sono possibilità che io resti all’Arsenal.“

Aggiunge il mediano: “Chiunque mi voglia deve pagare quindici milioni per avere il mio cartellino. L’interesse del Boca? La vedo difficile per il costo dell’operazione, ma provo tanto affetto per quel club e un giorno mi piacerebbe giocarci.“

Conclusione sulla Fiorentina: “La stagione scorsa è stata dura, con tanta competizione. Per questo ora voglio pensare a rilassarmi in famiglia. Avrei voluto rimanere alla Fiorentina, ma questo non è stato possibile per vari problemi. Per questo stiamo cercando nuove soluzioni.“

