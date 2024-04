L’obiettivo tricolore si fa sempre più vicino per l’Inter, che oggi nel derby avrà il primo match point

Nella sfida con il Milan di stasera a San Siro infatti una vittoria consentirebbe alla squadra di Simone Inzaghi di avere la matematica certezza di aver conquistato la seconda stella. Un risultato rilevante non solo in termini sportivi, ma che impatta anche su diverse voci legate ai ricavi, dai diritti tv fino agli sponsor.

Ricavi della Serie A e impatto sulle finanze dell’Inter

In attesa degli aggiustamenti sui criteri per la distribuzione e sulle cifre definitive legata alla stagione 2023/24, lo scorso campionato ha visto essere distribuiti ai club circa 122 milioni di euro. Il Napoli, campione d’Italia in carica, ha incassato poco più di 19 milioni di euro, evidenziando come tra primo e secondo posto ci possa essere una differenza di circa 3 milioni di euro relativamente ai ricavi dalla posizione in classifica. Per la stagione in corso, l’Inter prevede di incassare dai diritti tv della Serie A un importo che varia dai 78 milioni di euro in caso di peggior scenario, fino a circa 100 milioni in caso di vittoria dello scudetto.

I ricavi UEFA cambiati dal 2024/25

Dal 2024/45, i ricavi per la partecipazione alla Champions League non dipenderanno più dai piazzamenti in campionato della stagione precedente, poiché la voce “market pool” verrà accorpata con il ranking decennale nel nuovo criterio “value”. Questo comporta una distribuzione basata sulla parte europea, legata al mercato dei diritti tv, e sulla parte non europea, legata al ranking storico/decennale. Stime indicano che i ricavi minimi per la partecipazione alla Champions League nel 2024 si aggirano intorno ai 50 milioni di euro.

Benefici economici legati agli sponsor

Diversi accordi di sponsorizzazione prevedono bonus legati ai successi sportivi. L’accordo con Paramount+ per la stagione 2023/2024 garantisce all’Inter un importo complessivo di 11 milioni di euro, più variabili legati ai risultati ottenuti. Similmente, il nuovo accordo con Nike comprende un corrispettivo fisso annuo di 21,250 milioni di euro e variabili legati ai successi della squadra. Anche l’accordo con U-Power, come retrosponsor, introduce un corrispettivo fisso di 18 milioni di euro per la stagione 2023/2024, aumentabile in base alle performance sportive.

L’interazione tra successi sportivi e ricavi economici sottolinea l’importanza di ciascuna vittoria non solo come traguardo sportivo ma anche come leva finanziaria, fondamentale per la sostenibilità e lo sviluppo di una grande squadra come l’Inter.

