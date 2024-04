Nel cuore di Appiano Gentile, il derby si carica di emozioni inaspettate grazie a parole di incoraggiamento che arrivano dritte al cuore della squadra nerazzurra.

Nella tranquillità del centro sportivo, la voce di Zhang rompe il silenzio pre-derby con un discorso che va oltre la sola motivazione sportiva. “Non c’è bisogno di motivarvi prima di un derby. Vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora. Domani giocate per godervi la partita perché se non dovesse succedere domani, succederà presto“, ha esordito il presidente, rivolgendo un pensiero a tutto il team e sottolineando il lavoro fatto fino a questo momento della stagione.

Valori e vittorie

Le parole successive del presidente hanno posto l’accento sull’importanza della vittoria, non solo come risultato sportivo, ma come espressione di valori e tradizioni. “Avete fatto una stagione straordinaria e la vittoria che arriverà sarà bellissima. Per tutti e in particolare per quelli che non l’hanno mai assaporata. Spero che sia solo la prima di una lunga serie di vittorie importanti”, ha continuato Zhang, inserendo un messaggio di speranza e continuità per il futuro del club.

L’appello finale alla squadra riguarda la maniera in cui affrontare il successo, soprattutto in occasioni cariche di tensione come il derby: “Se dovesse succedere nel derby mantenete alti i valori dell’Inter che sono la sportività e la lealtà nei confronti dell’avversario”. Un richiamo ai principi fondamentali dello sport che il club nerazzurro ha sempre cercato di promuovere, a prescindere dai risultati ottenuti sul campo”.

Tra emozione e attesa

In un momento così delicato della stagione, le parole del presidente rappresentano non solo un in bocca al lupo alla squadra, ma anche un promemoria di ciò che l’Inter vuole rappresentare nel mondo del calcio: una realtà dove vittoria e rispetto vanno di pari passo. Un messaggio che, sicuramente, farà eco negli spogliatoi e nel cuore dei tifosi, in attesa di vedere i loro beniamini in campo, pronti a lottare per una vittoria “bellissima”, come sognata e descritta da Steven Zhang.

L’articolo Zhang infonde speranza nell’Inter alla vigilia del derby proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG