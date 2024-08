Il club nerazzurro ha reso note le modalità di vendita dell’abbonamento per le gare casalinghe della massima competizione europea.

La UEFA Champions League quest’anno cambia formato e la novità più grande riguarderà il numero di partite da disputare. I gironi comprenderanno 8 partite invece di 6, ciò vuol dire che c’è una gara casalinga in più. L’attesa per il sorteggio del 29 agosto è palpabile ma nel frattempo l’Inter comunica di star mettendo in vendita il Champions Pack.

La prima fase

Questo pacchetto speciale include la possibilità di assistere a San Siro a tutti e 4 i match della fase a girone dei nerazzurri ed è disponibile inizialmente in esclusiva per gli abbonati Serie A Enilive 2024/25, a partire dalle 12:00 di martedì 6 agosto (domani).

Champions League

Dettagli e fasi successive

Per acquistare il Champions Pack è indispensabile essere in possesso della tessera “Siamo Noi“, su cui il pacchetto verrà caricato digitalmente. Questa tessera fungerà da chiave di accesso allo stadio, facilitando l’ingresso ai tifosi. Le vendite del Champions Pack seguiranno diverse fasi, a partire dalla conferma del posto per gli abbonati Serie A Enilive 2024/25, che hanno tempo fino alla mezzanotte di lunedì 26 agosto. Successivamente, ci sarà uno spazio dedicato alla vendita libera, che inizierà il 28 agosto, per poi continuare dopo il sorteggio con la possibilità di acquisto per tutti i possessori della tessera Siamo Noi.

Dove acquistare

L’acquisto del Champions Pack può essere effettuato comodamente online, attraverso il sito ufficiale dell‘Inter, garantendo sicurezza e semplicità nell’operazione. Per chi preferisce un approccio più tradizionale, è possibile rivolgersi anche agli Uffici Stadio San Siro.

