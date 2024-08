Il capitano nerazzurro, dopo aver saputo dell’infortunio di Taremi, ha deciso in completa autonomia di rientrare in anticipo.

Lautaro Martinez ha evidenziato ancora una volta di avere un attaccamento speciale alla squadra, decidendo di accorciare le proprie vacanze per rientrare in campo con la maglia nerazzurra.

La decisione

L’Inter, come precisa la Gazzetta dello Sport, anche dopo la notizia degli esami a cui si è sottoposto Taremi, non aveva chiamato il Toro per chiedergli un rientro anticipato. Il numero 10 ha deciso di tornare a Milano 2 giorni prima rispetto ai programmi e quindi domani, 6 agosto, sarà in Italia.

esultanza gol Lautaro Martinez

Verso un nuovo inizio

Mentre si avvicina l’inizio della stagione calcistica, l’Inter ed il miglior giocatore dell’ultima Serie A si preparano ad affrontare nuove sfide con rinnovato spirito di squadra. C’è uno Scudetto da difendere a partire dal 17 agosto: contro il Genoa sembrava dovesse toccare all’iraniano che stava ben figurando nel precampionato. Tuttavia l’infortunio ha complicato le cose: Taremi comunque giocherà molto nella stagione che sta per cominciare ma almeno all’inizio ci sarà la Thu-La.

Tra campo e mercato

I dirigenti nel frattempo proveranno a trovare una destinazione a Correa e a chiarire il futuro di Arnautovic: a tal proposito, purtroppo, va registrato che anche l’austriaco si è infortunato, a conferma di una fragilità fisica non trascurabile in ottica futura. Una quinta punta servirebbe non poco anche se, per quanto possibile, ci pensa Lautaro a metterci una pezza. Il club è pronto anche ad ufficializzare il suo rinnovo.

