I nerazzurri non mollano di un centimetro per quel che riguarda il futuro dell’attaccante argentino: prima del prestito scatta il prolungamento.

L’Inter ha ceduto in prestito con diritto di riscatto Valentin Carboni: i nerazzurri in ogni caso non perderanno il controllo del giovane talento visto che è prevista una recompra. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione.

L’accordo

Carboni è pronto per la sua avventura francese, precisamente nell’Olympique Marsiglia guidato da De Zerbi. Il trasferimento avverrà in prestito oneroso di 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 36 milioni più bonus. Importante è la clausola del contro-riscatto a favore dell’Inter, stabilita a 40 milioni di euro, che lascia aperta la porta a un potenziale ritorno di Carboni.

Roberto De Zerbi

Il rinnovo

Il 19enne però prima di partire, come riporta Tuttosport, è pronto a legarsi ulteriormente con l’Inter. Carboni firmerà un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029 che prevede un ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione. Questo passaggio rappresenta un’importante conferma di fiducia nei confronti del giovane talento, che l’Inter desidera mantenere sotto la propria ala nonostante i prossimi passi della sua carriera lo vedano lontano dall’Italia.

Prossime mosse

Le ambizioni e le speranze riposte in Valentin Carboni sono alte. Il trasferimento al Marsiglia rappresenta per lui un’opportunità unica di mettere in mostra le proprie qualità su un palcoscenico importante come quello della Ligue 1, con l’obiettivo di confermarsi come uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico internazionale.

