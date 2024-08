Il Milan e il Tottenham sono in una fase di stallo per Emerson Royal. Il club inglese è intransigente e ha fissato una dead line.

Nell’impetuoso mondo del calcio, il mercato estivo si infiamma con speculazioni e trattative che tengono i tifosi e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso. In particolare, l’attenzione si concentra sul Milan, uno dei club più titolati e seguiti, che sembra essere ad un passo dall’aggiungere un nuovo tassello alla propria rosa. La società rossonera, guidata da una dirigenza attenta e ambiziosa, è vicinissima a concludere un’affare che potrebbe rafforzare significativamente la squadra: l’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham. I colleghi di calciomercato.com riferiscono però che il buon esito della trattativa non è affatto scontato, anzi. Il club inglese avrebbe addirittura fissato una deadline.

Stallo Emerson Royal

La trattativa per portare Emerson Royal in rossonero è giunta a una fase cruciale. Le informazioni raccolte evidenziano come il dialogo tra Milan e Tottenham si sia intensificato, segnale inequivocabile che le due parti stanno lavorando concretamente per chiudere l’accordo. Resta però da trovare la definitiva intesa economica in quanto il Milan offre in base fissa 13 milioni, il Tottenham ne chiede almeno 15.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Dead line per Emerson Royal

Il Tottenham non schioda dalla propria richiesta, come detto, e fissa inoltre una dead line molto chiara: l’affare dovrà concludersi entro e non oltre la giornata di mercoledì. Ancora 48 ore quindi per conoscere se il terzino brasiliano sarà o meno un nuovo giocatore del Milan. La squadra mercato rossonera – scrive calciomercato.com – starebbe seriamente considerando di rivedere verso l’alto la propria proposta economica.

