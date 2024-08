Il Milan continua la fase di pressing al Monaco per Fofana. Il giocatore ha già espresso la propria preferenza ma, nelle ultime ore, è arrivato un segnale inequivocabile.

Nel fervente universo del calciomercato, dove ogni mossa può significare la differenza tra una stagione di successo o di delusioni, il Milan si presta a essere nuovamente protagonista con un obiettivo ben chiaro: Youssouf Fofana. La squadra rossonera, sotto la guida della sua dirigenza, non molla la presa sul centrocampista del Monaco, nonostante le resistenze incontrate. Un nuovo capitolo si apre nella trattativa che potrebbe portare il giovane talento a vestire la maglia del Diavolo, delineando strategie e cifre che potrebbero infine convincere la controparte a cedere. Nelle ultime ore però, almeno per i più attenti, è arrivato un segnale decisamente inequivocabile sul futuro del centrocampista francese.

90 minuti in panchina

Nella giornata di ieri il Monaco ha disputato una partita amichevole contro il Genoa, perdendo 2-1. In gol per i rossoblu un’ex conoscenza rossonera: Junior Messias. A far notizia non è di certo la sconfitta, semmai il fatto che il centrocampista della Nazionale transalpina ha scaldato la panchina per l’intera partita, senza entrare in campo. Dettaglio che può legittimamente far pensare che Fofana e il Milan siano più vicini di quanto si pensi, e che siano solo questione di ore e piccoli dettagli da definire prima di vederlo in rossonero.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La richiesta del Monaco

Il Monaco insiste sulla richiesta di 35 milioni, nonostante la scadenza del contratto del francese ( giugno 2025, ndr ) dovrebbe far propendere per una linea più morbida. Il Milan è fermo a circa la metà e preannuncia un rialzo per raggiungere e sfiorare i 22-25 milioni, cifra con la quale il colpo potrebbe essere chiuso.

