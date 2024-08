Luka Jovic, nonostante la sua grande voglia di Milan, potrebbe essere sulla lista dei partenti. Il Club starebbe pianificando la sua cessione.

Nel dinamico scenario del calciomercato estivo, i movimenti delle squadre si susseguono con rapidità, disegnando nuove prospettive sia per i club che per i giocatori. Anche il Milan, squadra dalla gloriosa tradizione, non fa eccezione. Nonostante un recente rinnovo contrattuale, la permanenza di uno dei suoi attaccanti diventa incerta, riflettendo la fluidità e l’incertezza che caratterizzano il mercato del calcio.

Jovic vuole il Milan

Luka Jovic sta provando in tutti i modi a convincere il Milan di tenerlo tra le fila rossonere. L’attaccante serbo ex Fiorentina, dopo una prima parte di stagione in cui latitava di condizione atletica, ha ritrovato brillantezza offrendo prestazioni di alto profilo, condite anche da gol pesanti. Questo gli è valso il rinnovo contrattuale ma la sua permanenza al Milan è tutt’altro che certa. Per lui sono arrivate in Via Aldo Rossi due proposte decisamente importanti: dallo Zenit e da club dell’Arabia Saudita. Il giocatore le ha respinte entrambe, dimostrando tutta la sua voglia di Milan.

Luka Jovic

la Roma nel destino

Nonostante la voglia di Milan dimostrata da Luka Jovic, il suo futuro potrebbe essere ugualmente lontano dai colori rossoneri. Il serbo potrebbe essere infatti usato come pedina dal Club di Via Aldo Rossi per chiudere l’affare per Abraham. La possibilità non dispiace in casa Roma e la proposta è in fase di studio. Ovviamente non si tratterebbe di uno scambio alla pari ma sarebbe un valido escamotage per ridurre la parte cash richiesta dal club capitolino.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG