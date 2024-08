I nerazzurri si preparano alla quarta amichevole del precampionato pur con qualche defezione dovuta a problemi fisici.

Il 7 agosto alle 20:30 all’U-Power Stadium di Monza andrà in scena Inter-Al-Ittihad; si tratta dell’ultima occasione di vedere all’opera la squadra di Inzaghi prima del suo impegno a Londra contro il Chelsea.

I biglietti per l’evento

Per gli appassionati che desiderano assistere a questo incontro, i biglietti sono disponibili all’acquisto dal 12 luglio, con prezzi che partono da soli 10 €. L’accesso ai biglietti può avvenire tramite il sito Vivaticket.com o direttamente nei punti vendita Vivaticket, come riportato da FcInter1908.it. Inoltre, sono previste tariffe dedicate sia per gli abbonati Inter della stagione 2024-25 nelle tipologie BASE e PLUS, sia per i soci Inter Club, a condizione che l’iscrizione sia avvenuta entro le 23:59 del 7 luglio. Queste tariffe speciali richiedono l’inserimento di un codice coupon specifico durante il processo di acquisto.

Simone Inzaghi

Agevolazioni e accessibilità

L’evento punta ad essere inclusivo e accessibile. I bambini fino a 3 anni hanno diritto all’ingresso gratuito, anche se senza posto a sedere attribuito, mentre è richiesta la presentazione di un documento d’identità all’ingresso. Coloro che necessitano di un posto a sedere per il bambino dovranno acquistare un biglietto regolare.

Verso gli impegni ufficiali

Questa sarà l’ultima partita non ufficiale dei nerazzurri giocata in Italia; non ci saranno diversi acciaccati tra cui soprattutto Taremi e Zielinski, ma mancheranno anche alcuni nazionali. Il campionato inizia il 17 agosto e l’Inter sarà impegnata sul difficile campo del Genoa.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG