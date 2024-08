Brutte notizie per Simone Inzaghi ed i tifosi nerazzurri: l’infermeria si popola e i problemi potrebbero riguardare anche i primi impegni ufficiali.

L’Inter si trova ad affrontare la prima giornata di campionato con delle assenze significative: a Mehdi Taremi, infortunatosi qualche giorno fa, si sommano anche Piotr Zielinski e Marko Arnautovic.

Le condizioni del polacco e dell’austriaco

L’attaccante ha riscontrato una piccola elongazione al vasto mediale della coscia sinistra e verrà monitorato giorno per giorno, mentre il centrocampista soffre di un risentimento muscolare al retto femorale della stessa coscia. Secondo Sky Sport entrambi salteranno il match col Genoa del 17 agosto: il recupero dell’ex Napoli è previsto in circa 3 settimane, mentre per Arnautovic si parla di un periodo di circa 2 settimane.

Verso l’esordio ufficiale

Queste indisponibilità costringono quindi il tecnico Simone Inzaghi a rivedere le sue scelte per quella che sarà la formazione da schierare contro il Genoa nel match d’apertura del campionato ed in generale della stagione. Oltre a questi 2 c’è da considerare che anche Taremi è in dubbio per la partita a causa di problemi fisici. L’iraniano secondo le ultime notizie vorrebbe provare a recuperare ma c’è il serio rischio che Inzaghi debba fare affidamento sugli uomini che già facevano parte della rosa l’anno scorso. In tutto ciò c’è da considerare che tutti i giocatori impegnati con le nazionali stanno rientrando solo in questi giorni dalle vacanze e la loro condizione non potrà essere ottimale; Lautaro Martinez ad esempio è ancora in vacanza anche se ha scelto di tagliarsi le ferie per venire in aiuto della squadra.

