Si continua a parlare del ritorno sul mercato dell’Inter: l’obiettivo è un difensore centrale che possa, almeno numericamente, sopperire all’assenza di Buchanan che resterà fuori per diversi mesi.

Un occhio al presente e uno al futuro

La società ha posato gli occhi su 2 giovani difensori: Kamil Gasiorowski, attualmente sotto contratto con il Valencia, e Giovanni Leoni, di proprietà della Sampdoria. Il primo, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe presto rinnovare col club spagnolo fino al 2027. Questa mossa da parte del Valencia potrebbe complicare l’operazione, ma non sembra scoraggiare l’Inter, forte di un rapporto proficuo con il procuratore del giocatore, Sergio Barila, lo stesso di Josep Martinez.

Giuseppe Marotta

L’italiano

Giovanni Leoni, talentoso centrale destro classe 2006, dopo una seconda parte di stagione esaltante in Serie B, è stato riscattato dalla Sampdoria per 1,5 milioni di euro (era del Padova). L’Inter ha manifestato un interesse concreto per il giovane dimostrandosi disposta a lasciarlo in prestito a Genova per un’altra stagione, al fine di consentirgli ulteriore crescita e maturazione.

Gli scenari

Vedremo ciò che succederà: non è scontato che i nerazzurri faranno acquisti in quel ruolo, c’è anche chi sostiene che Yann Bisseck possa giocare sul centro-sinistra, a quel punto Darmian tornerebbe ad essere considerato anche un braccetto a destra. Di certo c’è che la nuova proprietà non vuole profili ultratrentenni anche se questi rappresentano un’occasione a costo 0.

