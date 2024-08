Il Milan lavora per chiude il colpo Fofana ma nel frattempo monitora altri profili. Uno in particolare può essere una ghiotta occasione.

Il Milan è chiamato in queste ultime settimane di mercato a chiudere gli ultimi colpi che si è prefissato per arrivare ai nastri di partenza del campionato forte di nuove ambizioni di gloria. Dopo l’arrivo di Morata e Pavlovic, e con Emerson Royal in dirittura d’arrivo, è tempo di focalizzare l’attenzione sul centrocampo. Il nome di Fofana è sempre il primo della lista ma le difficoltà incontrare per chiudere l’affare suggeriscono nuovi profili da monitorare, uno in particolare potrebbe rappresentare un affare perfetto sia a livello tecnico che economico.

Le alternative a Fofana

I profili seguiti dal Milan per ovviare a Fofana sono diversi. In particolare – scrive la rosea – la squadra mercato rossonera starebbe valutando l’americano Cardoso che, in caso di arrivo, andrebbe a infoltire la presenza di giocatori a stelle e strisce presenti in rosa. Il nome che però maggiormente scalda in quel di Via Aldo Rossi è quello di Manu Koné, classe 2001, in forza Borussia Mönchengladbach, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la Francia.

Giorgio Furlani

Manu Koné, che affare!

La rosea sottolinea che il profilo di Manu Koné può rappresentare il vero grande affare del Milan in questo mercato estivo. Il giocatore, già seguito tre anni, potrebbe in questa sessione di mercato vestirsi di rossonero. Il connubio tra qualità tecniche e prezzo è davvero ideale, considerando infatti che è acquistabile per una cifra vicina ai 15 milioni. Il Milan valuta e attende, soprattutto perché desidera capire i margini rimasti per chiudere l’affare Fofana.

