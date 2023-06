I nerazzurri danno vita ad una splendida prestazione riuscendo a mettere in seria difficoltà più volte una squadra sulla carta molto più forte.

L’Inter rende orgogliosissimi i propri tifosi nonostante la sconfitta nella finale di Champions League giocata ieri contro il Manchester City. La Gazzetta dello Sport sottolinea come forse per non alimentare il profondo senso di rammarico presente nei giocatori e nei supporters interisti sarebbe stato meglio un risultato più rotondo, come tra l’altro era previsto.

delusione Inter Dzeko Acerbi Srkiniar

Nei minuti finali la banda di Inzaghi ha fatto tremare più volte Guardiola e soci costringendo Ederson almeno ad un paio di miracoli. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sbagliano le scelte, Dimarco è sfortunato; l’Inter arriva a centimetri dai supplementari.

